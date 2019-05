A Corigliano la seconda edizione di "Muto musicale"

Dal 24 maggio al 28 giugno a Lu Mbroia Art Lab torna la rassegna di cinema muto musicato dal vivo: sei appuntamenti con opere sonorizzate da artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Ritorna per il secondo anno consecutivo MUTO MUSICALE, la rassegna di cinema muto musicato dal vivo, con la direzione artistica di Massimo Donno, realizzata dalla cooperativa Passo Uno, in programma dal 24 maggio al 28 giugno presso l’Associazione Lu Mbroia Art Lab di Corigliano d’Otranto.

La rassegna propone sei proiezioni di alcune delle opere fondamentali del cinema muto che saranno sonorizzate dal vivo da musicisti di spicco del panorama nazionale e internazionale. Questa seconda edizione, finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo, è strutturata in tre percorsi tematici (love stories, slapstick, gotico italiano) e gode della guida di esperti e musicisti ospiti, che trasporteranno il pubblico in una sperimentazione unica fatta di contaminazioni, avanguardia e valorizzazione del passato cinematografico; una rassegna pop, cinema/concerto, un luogo d'incontro fisico e creativo tra musica e cinema.

Questo il calendario delle proiezioni:

24 maggio | “Io e la boxe” di Buster Keaton (1926), in collaborazione con la Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Abbracciante, Favatano, Pennetta trio;

2 giugno | “Pinocchio” di G. Antamoro (1911), in collaborazione con la Cineteca di Milano, musicato dal vivo da Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno;

9 giugno | “Lo sceicco” di G. Melford con Rodolfo Valentino (1921) musicato dal vivo da Giuliana De Donno e Gianluca Ferrante duo;

16 giugno | “Preferisco l’ascensore” di F.C. Newmeyer e S. Taylor con Harold Lloyd (1923) musicato dal vivo da Daniele Sepe e Alessandro D’Alessandro;

22 giugno | “Rapsodia Satanica” di N. Oxilia (1915), in collaborazione con la Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Mirko Signorile;

28 giugno | “Malombra” di C. Gallone (1917), in collaborazione con la Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Ominostanco.

Inoltre, per il primo appuntamento il 24 maggio Muto Musicale ospita, in collaborazione con Seeyousound International Music Film Festival (il primo festival di cinema in Italia a tematica musicale), la finale della seconda edizione del Soundlook MusicVideo Fest, il festival interamente dedicato ai videoclip musicali.

Si inizia alle 19 con “SoundLoop”: Luca Bandirali (docente DAMS UniSalento) illustrerà la situazione del videoclip in Italia e commenterà cinque videoclip da lui scelti per l’occasione.

Dopo l’incontro gli autori dei dieci videoclip in concorso, selezionati da Passo Uno e annunciati durante l’edizione di Seeyousound International Music Film Festival tenutasi a Lecce lo scorso dicembre, saranno i protagonisti della prima parte della serata. La Giuria, presieduta dal regista Tiziano Russo e composta da undici studenti del DAMS comunicherà i tre videoclip finalisti, che saranno proiettati e, al termine della proiezione, sarà annunciato il vincitore della seconda edizione.

Questi gli autori in concorso: Luca Joe Cucci per 41 Garden di Little man; Francesco Ferraris per Naufraghi di Atlante; Guglielmo Bianchi per km di Emenél; Lucia Lorè per Eroi di Lucia Manca; Javier Mazuelas per Youth is dead di Lava Fizz; Massimo Ruggiero per All these things di Shine; Pierpaolo Pepe per Free man lost in the ocean di Stein; Francesco Lorusso per A piedi il mondo di Gio Evan; John Murd per Da bambino di Zeboh e Fulvio Kami; Ilenia Tesoro e Martina Loiola per Plastic song di Giacomo Riggi. La scorsa edizione è stata vinta da Marco Zeppola e Daniele Ostuni per il brano Nothing di Ghost of Mary.

Muto Musicale è un progetto della cooperativa Passo Uno in collaborazione con l’Associazione Lu Mbroia Art Lab, DAMS, Università del Salento, Seeyousound, Cineteca di Bologna e gode del patrocinio di Apulia Film Commission e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

L’ingresso alle proiezioni è al costo di € 8.

€ 10 per le date del 2 giugno e del 16 giugno.

Abbonamento intera rassegna € 42

Supplemento cena € 5