Operatori ecologici senza stipendio, sindacati proclamano stato di agitazione

Protesta dei dipendenti delle ditte che si occupano del servizio nei comuni di Montesano, Acquarica del Capo, Miggiano, Melissano e Palmariggi.

Stato di agitazione e richiesta di intervento del Prefetto da parte dei dipendenti delle ditte che si occupano della raccolta e del trasporto dei rifiuti presso i Comuni di Montesano, Acquarica del Capo, Miggiano, Melissano e Palmariggi.

“I lavoratori della ditta Armando Muccio srl, e delle sub-appaltanti I.CO.M srl e Coop Sud Società Cooperativa, addetti alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ormai da tempo immemore ricevono con rilevante ritardo il pagamento degli stipendi” - si legge nella lettera inviata al Prefetto dalle segreterie territoriali FP CGIL/FIT CISL/UILT UIL/FIADEL/UGL L.A.

Per questo, i lavoratori hanno indetto lo stato di agitazione a causa del perdurante ritardo nella corresponsione dei salari mensili e avvisano che potrebbero verificarsi spontanei blocchi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e nel trasporto in discarica.