Ricarica Postepay e fugge fingendo di aver dimenticato il portafogli, denunciato truffatore seriale

A carico dell'uomo di Talsano numerose denuncie per truffe analoghe in provincia di Lecce e in altre regioni italiane.



Con la scusa di aver dimenticato il portafogli in auto, ha raggirato numerosi commercianti delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e in altre zone d'Italia.

Il truffatore è un 48enne originario di Grottaglie e residente a Talsano individuato grazie alle indagini dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica.

Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo essersi presentato con modi gentili e fare distinto in una tabaccheria o edicola abilitata alle ricariche e dopo aver effettuato l’operazione sulla propria carta Postepay, solitamente una ricarica per un importo dell’ordine di qualche centinaio di euro, si allontanava con la scusa di aver dimenticato il portafoglio in auto; dopo aver fatto finta di ricercare il portamonete, ritornava nel locale mostrandosi costernato per l’evento e lasciava in pegno un oggetto di modesto valore, assicurando che si sarebbe ripresentato a breve per saldare il tutto per poi sparire definitivamente.

La stessa messinscena fotocopia è stata attuata in provincia di Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Nuoro, Trapani e Agrigento, ottenendo ricariche Postepay tra i 70 e i 500 euro, senza mai corrispondere agli esercenti quanto dovuto.

Stessa truffa messa in atto nel mese di dicembre quando l’uomo ha effettuato una ricarica Postepay da 501 euro presso una tabaccheria di Ceglie Messapica. Grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, i militari lo hanno identificato e aggiunto una nuova denuncia alla già numerosa lista a suo carico.