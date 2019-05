Laica, educatissimo pastore alsaziano, cerca una nuova casa

Questa rubrica nasce con l'intento di aiutare i nostri amici animali. Inviate le vostre segnalazioni su adozioni o smarrimenti all'indirizzo redazione@leccesette.it, allegando le foto e specificando contatti, luogo dove si trova, informazioni sulle condizioni di salute dell'animale, età, peso, eventuale luogo/data e ora dello smarrimento. Selezioneremo le vostre richieste. Specificate nell'oggetto della mail la voce "Adottami" o "Cercami".

ADOTTAMI!



Laica meraviglioso pastore alsaziano di 9 anni cerca nuova famiglia.

"Ieri siamo andati a conoscerla e sono stata colpita dalla sua bellezza e soprattutto dal suo bellissimo carattere" raccontano le volontarie "Educatissima, ascolta i commandi, non sale su letti e divani nonostante vive in casa, va d'accordo con il gatto di casa e adora il bambino di 2 anni.. semplicemente fantastica!"

Purtroppo la sua proprietaria deve ritornare in Polonia e dovrà viaggiare molto per lavoro

Laica è sempre stata amata e si vede dal suo carattere, è stata educata correttamente a differenza di molti altri pastori che abbiamo conosciuto. ..

Si trova in provincia di Lecce ma adottabile anche fuori regione dopo il controllo di Preaffido con microchip e libretto sanitario È sterilizzata

Per info e richieste 3408367299