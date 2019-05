Traffico e incidenti: due pedoni investiti sui viali

In entrabi i casi i malcapitati hanno riportato solo lievi ferite.

Due investimenti di pedoni a poca distanza di tempo e i viali della città vanno in tilt. E' accaduto questa mattina intorno alle 10 a Lecce: gli incidenti si sono verificati in viale Rossini all'angolo con via Gentile – a pochi passi dal Comando di Polizia Locale – e in viale San Nicola, la strada che conduce al cimitero. In entrambi i casi si è trattatato di investimenti di pedoni ma, per fortuna, nessuno dei due ha comportato conseguenze gravi. I feriti sono stati condotti in ospedale per gli accertamenti del caso ma sono entrambi giunti in codice verde. Sul luogo per dirigere il traffico ed evitare nuovi disagi e incidenti sono intervenute le squadre della Polizia Locale di Lecce. L'interruzione dello scorrimento normale sui viali ha causato lunghe file e attese da parte degli automobilisti in transito.