Informazioni per i cittadini con un click: ecco APPepino, l’app dei creativi di Rubik

L’idea dell’officina creativa digitale Rubik , con sedi a Galatone e Milano, approda nel Comune di Adelfia consente a tutti i cittadini, attività commerciali e turisti, di disporre sul proprio smartphone di un servizio di informazioni completo sulla comunità della cittadina barese.

Si chiama APPeppino ed è una app per fornire ai citadini tutte le info sul proprio Comune in un click. L’idea è dei creativi dell’officina creativa digitale Rubik , con sedi a Galatone e Milano, che hanno inventato un modo facile e gratuito per mettere a disposizione tutti i servizi dell’amministrazione a portata di smartphone. Il primo Comune ad adottarla è Adelfia, in provincia di Bari, che ha adottato la guida virtuale che consente in modo innovativo pdi conoscere, scoprire, restare informati, comunicare tutto ciò che riguarda la vita e il territorio della città.

Grazie al sostegno del consigliere delegato alle politiche giovanili del comune di Adelfia, Viviana Lafirenza e del sindaco Giuseppe Cosola, sotto il tutoraggio del team Rubik - del quale fanno parte anche Roberto Cuppone e Roberto Costantini, - il Comune metterà così a disposizione il servizio ai cittadini e alle cittadine. Si potranno consultare comodamente, e dal proprio smartphone, i punti di interesse, info sulla raccolta differenziata, dove mangiare e dormire, eventi, aziende e associazioni, attività commerciali, uffici e informazioni utili, allerte meteo e molto altro con notifiche push e topic di informazione.

La presentazione ufficiale è stata fatta lo scorso 10 maggio presso la sala consiliare del comune di Adelfia, alla presenza degli amministratori comunali, del team dell’officina creativa digitale Rubik e di numerosi cittadini.