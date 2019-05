Fiamme nella notte a Novoli, distrutti due mezzi di una ditta edile

Il rogo intorno alle 2 in pieno centro abitato. Probabile la natura accidentale



Due autocarri di proprietà di una ditta edile di Novoli sono stati distrutti dalle fiamme. L'incendio è divampato nella notte in via Masaccio, nel centro abitato del paese intorno alle 2. Sul posto per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lecce e i carabinieri. Nei pressi dei mezzi bruciati non sono state trovate tracce di materiali infiammabili perciò l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un guasto meccanico al vano motore di uno dei due camion. Entrambi sono distrutti e il danno per la ditta è di diverse migliaia di euro.