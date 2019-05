Lecce, corso gratuito di lingua inglese

TALENTFORM, Ente Formativo a carattere nazionale, realizza a Lecce il seguente corso di formazione gratuito: “LINGUA INGLESE" riservato a disoccupati o inoccupati. Periodo del progetto: dal 27/05/2019 al 21/06/2019 (80 ore).



Orario lezioni: 09.00 – 13.00



Sede corso: Zenit Hotel Salento - Via Adriatica, 141 - 73100 Lecce



Numero di posti: 12



Il corso, completamente gratuito, è finanziato dal fondo Forma.Temp e promosso da una primaria Agenzia Per il Lavoro



E’ rivolto a 12 partecipanti che attualmente risultano disoccupati o inoccupati.



Alla fine del corso è previsto un attestato di frequenza per tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore comprese le 4 h su “Sicurezza nei luoghi di lavoro” e le 4 h su “Diritti e doveri dei lavoratori”



REQUISITI MINIMI: Disoccupazione e/o inoccupazione





Per partecipare al corso è necessario iscriversi al seguente link, e caricare il proprio cv in formato pdf: https://crm.talentform.it/Gestione/Candidature.aspx



inviare quanto prima la domanda di pre - iscrizione compilata e firmata scansionata tramite mail all’indirizzo monitoraggio. formatemp@talentform.it o tramite fax al numero 099.4519612.



Seguirà un contatto telefonico per confermare l‘ammissione al corso.