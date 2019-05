Amante dei libri, morì a soli 22 anni: una targa per ricordare Giulia

La libreria Liberrima vuole ricordare la studentessa 22enne Giulia Romano morta improvvisamente un anno fa.

Una vita vissuta tra i libri ma spezzata troppo presto: per questo oggi, a distanza di un anno dalla sua scomparsa, Liberrima vuole ricordare Giulia Romano, studentessa leccese morta a soli 22 anni dopo pochi mesi di malattia.

Oggi nella libreria del centro storico verrà apposta una targa nel posto che Giulia amava di più e che l’ha vista stazionare per ore a leggere e disegnare, l’angolo tra lo scaffale di fumetti e fantasy. Sulle immagini di “Alice nel paese delle meraviglie”

l’attrice Carla Guido leggerà alcuni degli scritti che Giulia Romano affidava ai suoi diari e che presto diventeranno un libro.