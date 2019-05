“Franco dei gelati” non c’è più, la sua voce risuona nella memoria dei leccesi

Il gelataio ambulante, Franco Castelluzzo, ha consolato a suon di coni generazioni di leccesi. Muore a 79 anni.

Una figura familiare, soprattutto per i frequentatori del mercato bisettimanale. Franco Castelluzzo, meglio conosciuto come Franco dei gelati, è scomparso a 79 anni. La sua voce inconfondibile ha accompagnato i salentini accaldati tra le bancarelle del mercato e per la città, i suo coni “Limone, fragola e cioccolato” hanno consolato almeno due generazioni di salentini. Con il suo impeccabile camice bianco e il suo carrettino, dagli anni ’70 offriva prodotti artigianali. A riprova, i noccioli di limone che di frequente si ritrovavano nel gelato.