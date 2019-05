Elezioni, aperture straordinarie dell’ufficio elettorale: ecco gli orari

In occasione delle elezioni amministrative ed europee, l’ufficio di viale Aldo Moro sarà aperto anche nel pomeriggio.





In vista delle elezioni del prossimo 26 maggio, l’Ufficio Elettorale del Comune di Lecce invita i cittadini a verificare

di essere in possesso della tessera elettorale;

che sulla tessera non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione