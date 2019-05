Ubriaco alla guida si schianta nella notte e distrugge due auto

Incredibile incidente nella notte a Sogliano Cavour: il responsabile del sinistro, positivo all’alcol test.

Ha perso il controllo della propria vettura, che stava guidando sotto l’effetto dell’alcol, finendo per travolgere altre due auto parcheggiate in via Montegrappa: è la cronaca dell’incredibile incidente notturno, avvenuto a Sogliano Cavour.