Basket in carrozzina, le stelle in campo per il secondo "Memorial Heidi Bortone"

A distanza di quasi due anni dalla prima edizione, sabato 25 maggio ritorna il “Memorial Heidi Bortone”.

Una manifestazione, organizzata dall’associazione “Vitae Essentia” del presidente Antonio Rizzo in collaborazione con la Lupiae Team Salento, in ricordo di una donna straordinaria e di un amore durato oltre quarant’anni, in cui si riaffronteranno nuovamente tre dei più forti roster del campionato di basket in carrozzina di Serie B: Lecce, Reggio Calabria e Taranto.

“Ci siamo conosciuti in una discoteca di Stoccarda all’inizio degli anni ’80 – dichiara Rocco Bortone pietra miliare della Lupiae Team Salento – ed è stato subito batticuore. Poi, dopo alcuni mesi, la nostra storia è stata ancora più intensa, unica, dal momento che a causa di un incidente stradale la mia vita è cambiata radicalmente. Poteva andar via, invece è stata al mio fianco per tutti questi lunghi, meravigliosi, anni per poi nel 2017 doversi dire addio a causa di una grave malattia. Sono stato decisamente fortunato ad incontrarla. Lei che ogni giorno vive in me”.

La città di Nardò si appresta, quindi, a vivere una giornata intensa di emozioni sotto i riflettori del Pala “Andrea Pasca”. Un triangolare, tra tre team con una lunga e consolidata amicizia sportiva, che sarà altamente spettacolare. Sfide in campo per poi, al termine, dare spazio ad un corale e festoso terzo tempo.

Un doveroso ringraziamento -dichiara Simone Spedicato presidente giocatore della squadra leccese- va a quanti sia dal punto di vista istituzionale che imprenditoriale ci hanno dato una mano a portare il secondo “Memorial Heidi Bortone” a Nardò. Una città che da lungo tempo ha sposato il nostro progetto sportivo-sociale con reciproca soddisfazione.

Sabato 25 maggio 2019

Memorial Heidi Bortone, seconda edizione: triangolare di basket in carrozzina.

In campo, a partire dalle ore 9, Lupiae Team Salento, Bic Reggio Calabria e Boys Taranto Basket.