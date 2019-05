Assaltano area di servizio ma sono costretti alla fuga: ladri a mani vuote

Il tentativo è stato tentato nella notte alla periferia di Nardò.

Hanno tentato il colpo all’area di servizio “Men8” di Nardò ma non sono riusciti nell’intento e sono stati costretti alla fuga: battono in ritirata a mani vuote i malviventi, entrati in azione questa notte, alla periferia della città salentina, nei pressi di un noto cinema multisala.

I ladri hanno danneggiato gli infissi, probabilmente tentando la spaccata nel bar della stazione, per far incetta di soldi e sigarette, ma probabilmente l’attivazione dell’allarme li ha costretti a desistere. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Gallipoli, che sta ricostruendo l’accaduto e cerca indizi per risalire all’identità della banda.