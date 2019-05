Pusher sfugge alla polizia: arrestato mentre prende il sole in giardino

Il 25enne era riuscito a scappare dai controlli dei poliziotti, venendo rintracciato e denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Fugge alla vista della polizia, ma viene rintracciato e denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: accade ieri, a Lecce, in via De Argenteris, dove una volante della Questura di Lecce, nel corso di un servizio di controllo, ha notato un giovane di origine senegalese, davanti alla soglia di uno stabile, all’angolo con Via Corte dei Rodi. Insospettiti gli agenti, si sono avvicinati, chiedendo i documenti, ma il giovane riferiva di non averli ma di essere in regola col permesso di soggiorno.

Da ulteriori verifiche, veniva rinvenuto nello zainetto in possesso del giovane un verbale di notifica di decreto di espulsione della Questura di Lecce del 14 maggio scorso, da cui si risaliva all’identità del soggetto e all’età, di 25 anni. Vistosi scoperto, il giovane mollava documenti e zaino nelle mani degli agenti e si dava alla fuga in via Duca Degli Abruzzi facendo perdere le proprie tracce: all’interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto sette confezioni in bustine di cellophane di colore trasparente, contenenti circa 22 grammi di marijuana, oltre ad una sigaretta contenente lo stesso tipo di stupefacente, occultata in un pacchetto di sigarette.