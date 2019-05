Fiamme nella notte a Carmiano e Supersano: fuoco a due auto

In entrambi i casi l'intervento dei vigili del fuoco.

Due incendi d'auto hanno interessato questa notte i vigili del fuoco. Il primo, all'una circa, è divampato a Carmiano in via Miglietta: sul luogo per domare le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Veglie insieme ai carabinieri. Il secondo intervento è scattato invece all'1.30 a Supersano, in via Vittorio Emanuele: le fiamme che hanno avvolto il mezzo sono state estinte dai vigili del fuoco, questa volta inviati dal distaccamento di Tricase. Per entrambi gli episodi non è stata chiarita la natura.