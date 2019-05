Esplode distributore automatico, operaio con gravi ferite al volto

L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba in via Aldo Moro.

L' improvvisa esplosione di un distributore automatico lo ha ferito al volto e ora è ricoverato in ospedale. E' accaduto questa mattina all'alba, alle 4 circa, in via Aldo Moro a Nardò. Il giovane operaio, dipendente di una ditta che gestisce distributori, stava inserendo alcuni prodotti nel macchinario quando è stato investito dalla deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i sanitari del 118 che hanno riscontrato diverse ferite alla testa e al giovane che è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per tutte le verifiche sulla sicurezza.