Pontili a Otranto, Blasi: "Lotta di potere tra Lega e M5s danneggia il Salento"

Sulla vicenda dei pontili galleggianti, il consigliere regionale del Pd chiede l’intervento del governo.

“Otranto rischia di perdere il suo porto per la prossima stagione estiva. Così, la vicenda dei pontili rischia di trasformarsi nell’ennesimo episodio-metafora di un territorio (e di un Paese) in evidente crisi d’identità”. Parola del consigliere regionale del Pd, Sergio Blasi, che interviene sulla questione e chiede al Consiglio dei Ministri di decidere a favore della permanenza annuale dei pontili per il nuovo progetto e chiudere “senza traumi” la vicenda.

“Una decisione quasi naturale – afferma -, che sarebbe dovuta arrivare entro 15 giorni dal ricorso della Soprintendenza, ma che invece, dopo mesi, non è ancora arrivata. Il perché è presto spiegato: Lega e M5s non sono d’accordo. Anche di fronte al rischio di lasciare Otranto senza porto, i due partiti di governo litigano, giocando a fare gli apprendisti governanti sulle spalle dei territori, dei cittadini e dei lavoratori. Sì, perché con il porto Otranto perderebbe almeno 40 posti di lavoro diretti e sarebbe l’epicentro un danno economico indotto incalcolabile per tutto il Salento”.