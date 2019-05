L’episodio in Piazza Sant’Oronzo a Lecce questa mattina dopo il comizio del rappresentante del Governo.

Anche a Lecce c’è stato chi, con la scusa di fare un selfie con il ministro Matteo Salvini, non ha perso occasione per chiedere la motivazione sul cambiamento dell’atteggiamento della Lega nei confronti dei meridionali. E il ministro non sembra prenderla bene.