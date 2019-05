Elezioni, servizio di trasporto ai seggi per persone disabili

È possibile sin da subito prenotare il trasporto presso l’ufficio Elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo, in programma domenica 26 maggio, il Comune di Nardò ha organizzato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Polis, un servizio di trasporto destinato alle persone con disabilità motoria, per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Il servizio sarà effettuato dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.