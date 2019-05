Ai domiciliari ottiene permesso di cercare lavoro ma va a bere al bar

Un 47enne è stato sorpreso dai carabinieri a bere alcolici in un circolo privato: immediato l'arresto per evasione.

Sottoposto alla detenzione domiciliare, aveva ottenuto il permesso dal giudice di uscire per ricercare un lavoro, ma ha preferito rifugiarsi in un circolo privato a consumare bevande alcoliche: è stato arrestato un 47enne di Latiano, per evasione, dopo essere stato trovato dai carabinieri.