Tennis, campionato serie B: il Ct Maglie supera Eur Roma

Una preziosa vittoria per il CT Maglie che supera il CT EUR Roma. Baglivo: “Ha vinto la compattezza della squadra”.

Importante vittoria per il CT Maglie che in casa ha vinto sui romani del CT EUR per 4 a 2 nella quarta giornata di campionato di serie B.

I tre punti conquistati portano i magliesi a 6 punti nella classifica del girone che li vede ora terzi a pari punti con il TC2000 che il CT Maglie incontrerà domenica prossima a Benevento.

Il CT EUR ha schierato in campo Diego Pietrosanti (2.6), Valerio Russo (2.7), Domenico Cutuli (2.3), Michele Gallo (3.2) e Gianluca Vinci (2.6).

Il CT Maglie ha schierato Mattia Bellucci (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Daniele Iamunno (2.4) e Gabriele Frisullo (3.1).

Nei singolari Iamunno ha superato Russo per 3-6 6-3 6-2, Frisullo ha superato Gallo per 6-2 6-1, Cutuli ha superato Bellucci per 7-5 6-4, Pietrosanti ha vinto su Portaluri per ritiro sul 2-0.

Decisivi i doppi con la vittoria delle coppie magliesi Bellucci Portaluri su Cutuli Vinci, per 6-2 6-2, e Iamunno Frisullo su Gallo Pietrosanti per 6-1 6-4.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “E' stata una vittoria sofferta ottenuta con il cuore e grazie alla compattezza della squadra nonostante una formazione rimaneggiata per indisponibilità di Erik Crepaldi, ancora impegnato con i tornei ITF, e le precarie condizioni di Portaluri che lo hanno costretto a rinunciare al singolo. Incontri molto equilibrati ma quello che ha fatto la differenza sono stati gli incontri di doppio con coppie collaudate da serie A”.

Nello stesso girone vittoria del Santa Margherita sul TC Città dei Mille Bergamo e dei torinesi del Ronchiverdi sul CT Palermo. I beneventani del TC2000 Cloud Finance hanno riposato.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie in trasferta a Benevento contro il TC2000 domenica 26 maggio.