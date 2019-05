De Giorgi vince anche la Champions. C'è del Salento sul tetto d'Europa

Il tecnico di Squinzano, dopo meno di una settimana dalla conquista del Tricolore, si impone con la sua Civitanova anche in Champions League superando il temibile Zenit Kazan.

L’ennesima impresa targata Fefè De Giorgi. Non c’è altro modo per descrivere la settimana, quella passata, della Lube Civitanova Volley, capace dapprima di vincere lo Scudetto contro i favori del pronostico e poi, sabato a Berlino, di conquistare un altrettanto incredibile successo in Champions League di pallavolo maschile.

A farne le spese lo Zenit Kazan, corazzata campione in carica che, dopo aver vinto il primo set, è stata letteralmente asfaltata dai biancorossi, vittoriosi per 3-1. Per l’allenatore originario di Squinzano ed ex Vis Squinzano e Ugento si tratta della prima volta da Campione d’Europa, ma è invece il tredicesimo successo in carriera da tecnico.