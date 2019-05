Una piazza divisa accoglie Salvini, fischi e cori durante il comizio

Da una parte i sostenitori e dall'altra un gruppo di manifestanti. Salvini: "Figli di papà con il portafogli pieno".

Una piazza Sant'Oronzo divisa a metà ha accolto questa mattina in vicepremier Matteo Salvini in visita a Lecce per firmare il Patto per la Sicurezza e per sostenere la campagna elettorale di Saverio Congedo e della Lega alle Europee del 26 maggio.

Un imponente spiegamento di forze e un “cordone di sicurezza” di alcuni metri ha separato i due gruppi: i sostenitori di Salvini che hanno ascoltato il comizio davanti all'Anfiteatro e i manifestanti – circa 700 persone - sotto alla colonna di Sant'Oronzo che hanno mostrato il loro dissenso con fischi,striscioni e cori.

“Figli di papà con il portafoglio pieno per i quali va bene accogliere tutti perché non hanno bisogno di case popolari” - li ha bollati il ministro dal palco declinando il suo slogan per l'occasione con “prima i leccesi, poi il resto del mondo”. Un accenno anche all'episodio di violenza avvenuto domenica contro un'attivista della Lega: “Qui c'è qualche centro sociale da chiudere”. “Riprendiamoci le nostre città e il nostro diritto al lavoro – ha continuato il vicepremier che ha attaccato Regione ed Europa per la decisione di tagliare i costi sulla sanità e chiudere ospedali e per la scarsa attenzione ai trasporti: “E' assurdo che in Puglia nel 2019 ci siano ancora tratte con una sola rotaia”.