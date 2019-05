La biblioteca di campagna di Caprarica ospita Luigi Garlando, scrittore per ragazzi

Nuovo incontro alla Biblioteca di cortile e di campagna, appuntamento con uno dei più importanti scrittori per ragazzi del panorama italiano.



La Biblioteca di comunità di Caprarica di Lecce continua a sorprendere, stavolta ospite del piccolo borgo è l’autore Luigi Garlando, uno dei più importanti scrittori per ragazzi del panorama italiano.

Capace di emozionare come pochi, il suo primo libro “Per questo mi chiamo Giovanni” è diventato ormai un classico adottato in numerose scuole italiane per affrontare importanti temi come giustizia e legalità. Noto giornalista sportivo e avvincente autore di libri per ragazzi, Luigi ha sempre dimostrato la sua capacità comunicativa toccando tutti gli argomenti più difficili da trattare con bambini e ragazzi.

Domani, mercoledì 22 maggio, presenterà a Caprarica di Lecce il suo ultimo lavoro: “Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel”, edito da Harper Collins. Il racconto ruota attorno alla vita di un ragazzo, Luigi Aloe, che, tra tante vicissitudini, incontra Rita Levi-Montalcini; questa volta la scusa è buona per parlare con i ragazzi dell’importanza di non stancarsi mai di conoscere e di non avere timori ad appagare la propria curiosità.

L’appuntamento è domani mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 18, presso la Biblioteca di comunità di Caprarica di Lecce con il saluto del Sindaco Paolo Greco.