In scooter con cocaina ed eroina, in due finiscono in manette

I controlli dei carabinieri ieri pomeriggio a Lecce.



Sorpresa in scooter con la droga, coppia finisce in manette. Nel pomeriggio di ieri il Norm della Compagnia di Lecce nel corso di controlli sul territorio ha tratto in arresto in flagranza di reato. Carmine Cazzella, 30enne leccese e ha denunciato D. S. M., 43enne di Campi salentina.

I due sono stati sorpresi a bordo di un motociclo Piaggio Medley 125 con 15 dosi di cocaina e 4 dosi di eroina il primo e 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 10,82 grammi la seconda. Cazzella è stato associato alla Casa Circondariale di Lecce.