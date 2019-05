Lenzuola contro Salvini, dalla Provincia il benvenuto nel Salento "terra di pace e di accoglienza"

In occasione della visita del vicepremier la contestazione affidata ai lenzuoli appesi a balconi e finestre.



Anche Lecce, tra ironia e contestazione, manifesta in suo dissenso nei confronti di Matteo Salvini con lenzuoli appesi ai balconi. Il ministro dell'Interno è nel capoluogo oggi per firmare il Patto per la Sicurezza in Prefettura e per parlare ai suoi sostenitori in vista delle elezioni di domenica prossima. A Salvini ha voluto lanciare un messaggio anche il presidente della Provincia Stefano Minerva che ha fatto appendere uno striscione sulla facciata di Palazzo Dei Celestini con su scritto “Benvenuto nel Salento, terra di pace e di accoglienza”.