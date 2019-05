Concerto per Enza Magnolo: memorial per l'artista scomparsa

A Galatina stasera musica e proiezione in omaggio alla salentina scomparasa prematuramente.



A 4 anni dalla prematura scomparsa di Vincenza Magnolo, stasera a Galatina is terrà un Memorial per ricordare la straordinaria Artista Salentina con tutti gli amici artisti che hanno lavorato e vissuto con Lei.

Il “Concerto per Enza Magnolo” si terrà in Piazza San Pietro, a Galatina, questa sera 21 Maggio alle 21.

Il programma prevede un prologo alle 19 con la proiezione del filmato “Di tutti i fiori. Ricordo di Enza Magnolo” di Giulia Attanasio nell'Auditorium Liceo Artistico “G. Toma”, Via Martinez, 9 Galatina.

Organizza il Club per l'UNESCO di Galatina e il Club per l'UNESCO di Giurdignano