Sbanda su un rettilineo e finisce nelle campagne: muore giovane meccanico

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri ma l'auto è stata notata solo questa mattina all'alba.



Tragedia nella notte nelle campagne di Veglie,in territorio di Monteruga: un 33enne originario di Erchie, Salvatore De Punzio Morleo, è morto dopo essere uscito fuori strada con l'auto. Il mezzo, una Mercedes E220, è stato notato ribaltato su se stesso in una campagna circostante soltanto all'alba di oggi. Il tratto di strada dove il 33enne ha perso il controllo del volante è un rettilineo dunque è probabile che il giovane sia stato tradito da un colpo di sonno o abbia accusato un malore improvviso che lo ha fatto sbandare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e un'ambulanza del 118 ma per il 33enne non c'era più nulla da fare.