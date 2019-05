La Cgil Lecce non firma il Patto per la sicurezza: “Sfilata di propaganda elettorale”

Il sindacato, che reputa inopportuno siglare il documento alla presenza del ministro Salvini, lamenta la mancanza di un’azione incisiva in materia di sicurezza sul lavoro.

la Cgil Lecce non firmerà il “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata” tra Prefettura, Comune e Regione. Per il sindacato l’appuntamento di domani mattina in Prefettura, si colloca in un momento temporale sbagliato, a ridosso della tornata elettorale per il rinnovo dell’Europarlamento, del Consiglio comunale e del sindaco di Lecce. “Senza contare -sottolinea la segretaria Valentina Fragassi- che uno dei soggetti firmatari, il Comune di Lecce, è commissariato: sarebbe stato probabilmente più corretto attendere l’esito delle imminenti elezioni amministrative, anche per dare maggiore legittimità democratica ai contenuti del protocollo. Inoltre, ci sembra inopportuna la firma del Patto alla presenza del ministro, pochi minuti prima del tour elettorale che lo stesso, in qualità di leader della Lega, ha ampiamente preannunciato in città: la Cgil non presta il fianco alla propaganda elettorale”.