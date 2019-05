Tragedia ad Arnesano: macellaio 44enne si toglie la vita

La scoperta effettuata questa mattina dalla moglie dell'uomo.

Shock ad Arnesano per la tragica morte di un macellaio 44enne: l'uomo, parente di una famiglia di una nota macelleria a Lecce, si è impiccato ad Arnesano,. La scoperta è stata effettuata questa mattina dalla moglie dell'uomo, padre di tre figli: il 44enne si è tolto la vita nell'altra macelleria in cui prestava servizio, in via Materdomini. I soccorsi immediatamente allertati dalla donna non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 44enne che al loro arrivo era già morto.