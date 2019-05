Ciak a Nardò, riprese della fiction Sky "Cops"

Dal 28 maggio il regista Luca Miniero sarà a Nardò. Strade chiuse per consentire le riprese.

Ciak, si gira ancora a Nardò. Martedì 28 maggio al via le le riprese della fiction “Cops” diretta da Luca Miniero, già regista di "Benvenuti al Sud" (2010), "Benvenuti al Nord" (2012), "Un boss in salotto" (2014), "La scuola più bella del mondo" (2014) e altri. Le riprese avverranno tra il centro storico, la zona di masseria Brusca e Torre Inserraglio, per una durata di circa quattro settimane. La commedia, ambientata in Puglia, si avvale della collaborazione della Apulia Film Commission e i set principali verranno realizzati dallo stesso Comune.