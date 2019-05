Sticchi Damiani: "De Rossi a Lecce? Sarebbe un lusso"

Il presidente del Lecce ha risposto ai microfoni di Radio 1.

De Rossi a Lecce? Un'ipotesi affascinante ma per ora senza alcun fondamento concreto. Le voci di un trasferimento dello storico capitano della Roma al club salentino si rincorrono in queste ore e sull'ipotesi si è espresso anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in collegamento con Radio 1. “Offerta a De Rossi? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, la faremo in questi giorni – ha dichiarato Sticchi Damiani - De Rossi è un giocatore strepitoso, una bandiera, sarebbe davvero un lusso. Noi abbiamo già Tachtsidis, che contendeva il posto a De Rossi alla Roma. Il tipo di mercato che vorremmo fare, sarà individuare giovani di prospettiva”.

Altre voci di mercato vorrebbero invece una partenza di De Rossi verso il Sud America: sulle tracce dell'ex capitano romanista ci sarebbe il club argentino Boca Juniors.