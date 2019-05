"Fare innovazione Salento": appuntamento a Casarano

Giovedì 23 maggio alle 14.30 a Casarano, Politecnico del Made in Italy e Agenzia di Sviluppo Mendelsohn insieme per rendere le aziende manifatturiere sempre più competitive in Italia e nel mondo.

Giovedì 23 maggio, a partire dalle 14.30, si terrà la seconda edizione del convegno sull’innovazione organizzato dal Politecnico del Made in Italy in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn, due realtà storicamente impegnate nello sviluppo delle imprese e del territorio.

Il convegno “Fare innovazione Salento – Edizione 2019”, inaugurato ed introdotto dal Dott. Luciano Barbetta – Presidente del Politecnico del Made in Italy – arricchisce il proprio format grazie alla presenza di importanti aziende internazionali.

Oltre a Siemens, che sarà presente per il secondo anno, con un focus sulla digitalizzazione dei processi produttivi, interverranno Alba, Atom, Comelz,Gerber, Juki, per fare il punto sullo stato dell’arte delle tecnologie per le manifatture TAC; in particolare, presenteranno le innovazioni, hardware e software, a disposizione delle industrie salentine, per governare il processo di cambiamento nell’era 4.0.

A seguire, una panoramica sulle leve di facilitazione per lo sviluppo aziendale: da un lato gli incentivi per l’adozione delle tecnologie, e le norme per il corretto uso degli stessi, esposti dal Dott. Sergio Previati (Amministratore Unico dell’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn); dall’altro lato, la centralità del fattore umano (la persona), e il ruolo delle competenze specialistiche in uno scenario di forte evoluzione, trattati dal Dott. Demetrio Manco (Direttore del Politecnico del Made in Italy).

I partecipanti al convegno, cui sarà consegnato il “Kit per l’Innovazione”, avranno modo di confrontarsi con gli esperti sulle tecnologie e scenari dell’Industri 4.0.