Serie B: il Ct Lecce batte batte il Venezia e si conferma primo

Prosegue la marcia inarrestabile del Ct “Mario Stasi” Lecce, nel campionato nazionale di serie B maschile a squadre di tennis. La compagine salentina ha travolto con un netto 6-0 il TC “Ca’ del Moro” Venezia, confermandosi così in vetta alla classifica del girone 6 a punteggio pieno.

Match deciso già dopo i quattro singolari. Netti i successi di Micolani su Gavardina e di Kasnikowski su De Col. Iliev ha sofferto solo nel primo set contro Commisso, poi ha preso il largo nel secondo parziale. Vittoria in rimonta invece per Agamenone sul numero uno dei veneti, il croato Radic, che ha conquistato l’unico set per gli ospiti.

Sul 4-0 il Ct Lecce si è aggiudicato anche i due doppi, facendo così bottino pieno. Ora la squadra del capitano Trono è in vetta con 12 punti.

Domenica prossima osserverà il turno di riposo previsto dal calendario, poi il 2 giugno sarà impegnata in casa del Team Avino di San Giuseppe Vesuviano.





RISULTATI

SINGOLARI

Iliev b. Commisso 7/5, 6/1

Micolani b. Gavardina 6/1, 6/0

Agamenone b. Radic 5/7, 7/6 (3), 6/0.

Kasnikowski b. De Col 6/0, 6/3.





DOPPI

Micolani/Iliev b. De Col/Marchesan 6/0, 6/1