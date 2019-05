Settimana soleggiata al via: torna il maltempo nel weekend

Il mese di maggio non ha alcuna intenzione di mostrare segnali di stabilità duratura, più consoni alla stagione meteorologica ormai alle porte.

Durante questa settimana, infatti, il Bacino del Mediterraneo sarà ancora preda di una serie di perturbazioni nord-atlantiche che renderanno il tempo decisamente variabile sul Salento.

Possibile nuova ondata di maltempo in corrispondenza del prossimo fine settimana.



Oggi giornata molto variabile, con nuvole al mattino e piovaschi in transito qua e là. A seguire sole per aperture del cielo ampie, ma sui settori più settentrionali nuvole in arrivo con rovesci di pioggia e qualche temporale. Valori massimi compresi tra 16 e 21°, minime sui 11-13°. Vento a tratti moderato da Sud. Mari poco mossi, localmente mossi.

Domani tempo buono e soleggiato quasi ovunque. Nelle ore centrali del giorno saranno ancora possibili (sempre sui settori estremi più settentrionali) dei rovesci di pioggia in transito. Temperature max 17-22°, min 13-16°. Vento da Sud spesso moderato. Mari generalmente mossi o poco mossi.

Aria fresca e instabile di origine atlantica continuerà a interessare le regioni centro-settentrionali italiane, lambendo il meridione che nel corso del weekend potrebbe essere coinvolto più direttamente.



Il TEMPO sarà piuttosto buono a metà settimana, con ampi spazi soleggiati disturbati da qualche nuvola irregolare, possibile localmente più densa nelle ore centrali di giovedì sulle zone ioniche dove sarà comunque basso il rischio di sporadici fenomeni; aumento della nuvolosità nel corso di sabato.



VENTO sarà debole o moderato da NW, tendente a disporsi da SW sabato.