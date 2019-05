Cori per il Lecce nel centro di Pescara, salentino ferito da una coltellata

La Polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di un’aggressione nei confronti tre giovani. I due salentini erano in compagnia di un loro amico del posto.

Intonano cori da stadio per il Lecce, spunta un coltello. Erano in compagnia di un loro amico, i due ragazzi salentini, aggrediti ieri sera da un gruppo di ragazzi nel centro di Pescara. I due salentini, mentre erano in via Conte di Ruvo, avevano intonato ad alta voce cori da stadio per il Lecce, richiamando l’attenzione del gruppo di 5-6 ragazzi del posto che li ha avvicinati e fronteggiati. Uno dei pescaresi ha estratto un coltello da cucina ed ha colpito uno dei due leccesi provocandogli una ferita nella zona tra il petto e l’ascella sinistra, giudicata guaribile in 25 giorni dal Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118. L’altro giovane leccese si è rifugiato dentro un bar da dove ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono a cura della Digos.