Pensionato torturato e pestato a morte: indagati altri 4 minorenni

I ragazzi sono stati identificati grazie ai filmati dei pestaggi: l'accusa per loro è di concorso in tortura.



Ci sono quattro nuovi indagati per la morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato di Manduria, morto lo scorso 23 aprile a causa delle torture e delle sevizie inferte da una baby gang. Si tratta di quattro minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni identificati dai carabinieri grazie ai filmati diffusi sul web dalla "banda degli orfanelli" e alle testimonianze degli altri minori arrestati in precedenza. I ragazzi verranno ascoltati nei prossimi giorni: l'accusa è di concorso in tortura.